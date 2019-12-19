Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Aydın'da, beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın'da, beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bekir Ögel'in (55) kullandığı 09 ABV 846 plakalı motosiklet, Ö.H. (58) idaresindeki 20 AHJ 59 plakalı beton mikseriyle, Nazilli-Denizli kara yolu Karacasu girişinde çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu, motosiklet mikserin altında yaklaşık 100 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ögel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mikser sürücüsü gözaltına alındı.