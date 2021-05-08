Aydın'da beton çukura düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik beton çukura düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik beton çukura düşen kişi, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Turanlar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Salih Yaylan, ailesiyle birlikte çalıştığı tarlanın yakınlarından köpek sesi geldiğini duydu.

Sesin yol kenarındaki bir kuyudan geldiğini belirleyen Yaylan, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki beton çukurun içindeki köpek yavrusunu çıkarmak istedi.

Köpek sesinin devam ettiğini, Yaylan'ın ise yaklaşık 1 saat olmasına rağmen dönmediğini fark eden yakınları, çukuru kontrol etti.

Yaylan'ın çukurun içine düştüğünün görülmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çabasıyla çıkarılan Yaylan'ın cesedi, otopsi için Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpek yavrusunun ise barınağa teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık