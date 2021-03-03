Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)
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Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)

03.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:54

Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde bir besi çiftliğinin yaklaşık 300 ton yem ve kuru otun bulunduğu deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir besi çiftliğinin yaklaşık 300 ton yem ve kuru otun bulunduğu deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Turanlar Mahallesinde Mete K'ye ait besi çiftliğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 300 ton kuru ot ve yemin bulunduğu depoda alev alan kuru otlar, iş makineleriyle uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Sıçrayan alevler nedeniyle bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın yönettiği söndürme çalışması, yaklaşık 4 saat sürdü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında büyük çaplı hasar oluştu.

Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)
Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)
Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)
Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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