Son dakika haberleri! Besi çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu (2)

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Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde bir besi çiftliğinin yaklaşık 300 ton yem ve kuru otun bulunduğu deposunda çıkan yangın söndürüldü.