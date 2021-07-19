Aydın'da bayram yoğunluğu
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Aydın'da bayram yoğunluğu

Aydın'da bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da Kurban Bayramı arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Aydın'da Kurban Bayramı arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arefe gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılar da uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da 38 dereceye varan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, pandemi sonrasında dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığına dikkat çekti.

Önceki arefe günlerine oranla çarşı ve pazarların boş kaldığını ifade eden esnaflar ise "Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Ramazan Bayramı da buna dahil. Şimdi inşallah normale dönerek işimize gücümüze devam edeceğiz ama maalesef bu bayram arefesinde de beklenen yoğunluk olmadı" dedi. - AYDIN

Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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