Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor

Son dakika haberi: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı.