Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
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Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Orman yangını havadan görüntülendi.

Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde Yer alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı. 11 mahalle de tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı.

Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağında devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin müdahalesini olumsuz etkiliyor.

Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, geniş bir alana yayılan yangına yarın sabah saatlerinde hava unsurlarıyla müdahale bekleniyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Abdul Samet Kaya/İHA)

Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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