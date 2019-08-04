Aydın'da, başına dayadığı tabancayı ateşleyen polis memuru öldü

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, polis memuru Emrah K. (31), tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.Olay, saat 19.00 sıralarında Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü üstündeki lojmanda meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru Emrah K., iddiaya göre emniyetteki nöbetinin ardından oturduğu lojmana gitti. Emrah K., evde kimsenin olmadığı sırada tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine lojmana giden polis ekipleri, Emrah K.'yı kanlar içerisinde buldu. Emrah K., polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Emrah K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.