Aydın'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
22.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:40
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Soner Çakır'ın (32) kullandığı 35 YBB 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Söke-Aydın kara yolu Argavlı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Mehmet Eren Oğuz (35), 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez