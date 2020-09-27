Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

27.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:50
Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Deniz Yiğit (53), idaresindeki 09 ADS 878 plakalı motosiklet, Söğütçük Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaralanan Deniz Yiğit, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Charles Michel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Can Bartu Erol Bulut Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Ankara Ermeni Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 17:53:05. #1.15#
title