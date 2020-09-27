Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
27.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:50
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Deniz Yiğit (53), idaresindeki 09 ADS 878 plakalı motosiklet, Söğütçük Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Yaralanan Deniz Yiğit, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı