Aydın'da baraj gölünde kaybolan kişi aranıyor
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Aydın'da baraj gölünde kaybolan kişi aranıyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan kişi için arama çalışmaları yürütülüyor.

17.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:38
Aydın'da baraj gölünde kaybolan kişi aranıyor

'ın ilçesinde, tekneyle açıldığı Baraj Gölü'nde kaybolan kişi için arama çalışmaları yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, dün kendisine ait tekneyle baraj gölüne açılan Önder Gülhan'dan (45) alamayan yakınları bölgeye gitti.

Teknenin gölde boş olduğunu gören yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Helikopter ve dalış ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, jandarmaya ait gece görüş özelliğine sahip drone da kullanılıyor.

Kaynak: AA
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