Aydın'da balık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde balık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde balık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden Bülent Demirbağ (30) idaresindeki 20 AAZ 13 plakalı balık yüklü kamyon, Söğütçük mevkisinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan Demirbağ, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kamyonda bulunan balıklar yola savrulurken, trafik bir süre aksadı.