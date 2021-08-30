Aydın'da balık avı sezonu açılıyor

Ege Denizi'ne kıyısı olan illerden olan Aydın'da, balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle açılıyor, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek açılmayı bekliyor.

Ege Denizi'ne kıyısı olan illerden olan Aydın'da, balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle açılıyor, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek açılmayı bekliyor.

Ülke genelinde uygulanan av yasağı, 1 Eylül itibariyle biterken, balıkçılığın yoğun olduğu illerden olan Aydın'da da balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor. 2021-2022 balık avı sezonunun açılacağını müjdeleyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, sezonun ilk ağlarını atmak için hazırlanan balıkçılara davette bulundu. 31 Ağustos Salı günü 18.30'da Kuşadası Balıkçılar Barınağı'nda av sezonunu açacaklarını ifade eden Ökdem, yeni sezonun bereketli olmasını diledi.

Balık avı sezonunun açılması ile birlikte düzenlenecek olan balık ekmek etkinliği de 1 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da Kuşadası Kaymakamlığı tören alanında gerçekleştirilecek." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı