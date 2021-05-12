Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu

Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kadın, sosyal medya üzerinden bahis oyunu yoluyla dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kadın, sosyal medya üzerinden bahis oyunu yoluyla dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek şikayetçi olan S.D, sosyal medyada spor oyunlarıyla ilgili kupon yaparak toplu bahis oynayan U.P.Y'ye 12 bin lira gönderdiğini öne sürdü.

S.D, para gönderdiği kişinin izini kaybettirdiğini ifade ederek dolandırıldığını düşündüğünü söyledi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Muslera Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:32:32. #1.16#

title