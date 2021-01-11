Aydın'da bahçede bulunan havan mermisi imha edildi
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Aydın'da bahçede bulunan havan mermisi imha edildi

11.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:12
Aydın'da bahçede bulunan havan mermisi imha edildi

Aydın'da bir bahçede bulunan havan mermisi jandarma tarafından imha edildi.

Aydın'da bir bahçede bulunan havan mermisi jandarma tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, mimar Ozan Demirbaş, Kuyucular Mahallesi'ndeki bahçesinde kuyu açmaya çalışırken, pas tutmuş bir havan mermisi buldu.

Demirbaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, patlamamış olduğu tespit edilen ve çok eski olduğu değerlendirilen havan mermisini imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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