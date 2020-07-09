Aydın'da bahçe duvarından düşen kişi öldü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bahçe duvarından düşen 58 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bahçe duvarından düşen 58 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Ege Mahallesinde ikamet eden Refah Mutlu, dün gece evine gittiği sırada dinlenmek için Karya Ada Sitesi'nin bahçe duvarına oturdu.

Dengesini kaybeden Mutlu, arka tarafa düşerek yaşamını yitirdi.

Site görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve savcılık incelemesinin ardından cenazenin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA