Aydın'da bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Aydın'da bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Öztoprakçı'nın (28) kullandığı plakasız motosiklet, Davutlar Mahallesi Kocaharım mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztoprakçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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