Aydın'da bacağını silaj makinesi kaptıran kişi ağır yaralandı
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Aydın'da bacağını silaj makinesi kaptıran kişi ağır yaralandı

Aydın'da bacağını silaj makinesi kaptıran kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde bacağını silaj makinesine kaptırması nedeniyle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bacağını silaj makinesine kaptırması nedeniyle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağarası Mahallesi'nde tarlada mısır biçen Eyüp Sefa (42) sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Sefa, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sefa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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