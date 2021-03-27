Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Aydın'da, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Aydın'da, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, O.G (26), Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan dini nikahlı eşi Necla D'ye (32) evinin önünde silahla ateş etti. O.G, yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan O.G. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dini nikahla evlenen Necla D. ile O.G'nin yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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