Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı

Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Nazilli Dualar ve Bozdoğan Örmepınar Mahallelerindeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı
Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da aynı anda iki orman yangını çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:16:01. #1.16#

title