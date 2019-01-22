Aydın'da "Ayın Şoförü" Ödüllendirildi

Aydın'da düzenlenen törenle "ayın şoförü"ne ödül verildi.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından kılık-kıyafet, trafik kullarına uyma ve yolcularla olan iletişiminden dolayı ayın şoförü seçilen 41 yaşındaki Erkan Ak, ödülünü Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'tan aldı.

Bir işi severek yapmanın önemli olduğunu söyleyen Okumuş, Ak'ı tebrik ederek bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.

Ak'ın uzun süredir şoförlük yaptığını aktaran Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ise Ak'ın babadan kalma şoförlük mesleğini devam ettirdiğini, bundan sonraki yaşamını da aynı titizlikle sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

İşini hep özveriyle yapmaya çalıştığını vurgulayan Ak ise ayın şoförü seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA