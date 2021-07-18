Aydın'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
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Aydın'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Aydın'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaban hayvanı yakalamak için su birikintileri yanına konulan tuzaklar ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaban hayvanı yakalamak için su birikintileri yanına konulan tuzaklar ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Didim ilçemizde gerçekleştirilen Av Koruma-Kontrol faaliyetimizde; su birikintileri yakınlarına yerleştirilmiş tuzaklar tespit edilerek, imha edilmiştir. Alanda mevcut durumda bulunan fotokapanlarımızdan elde edilen görüntüler neticesinde, kabahatlinin kimliği tespit edilerek; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefeti nedeniyle İdari Para Cezası uygulanmıştır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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