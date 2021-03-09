Aydın'da av kontrol ve koruma faaliyetleri devam ediyor
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Aydın'da av kontrol ve koruma faaliyetleri devam ediyor

09.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:34
Aydın'da av kontrol ve koruma faaliyetleri devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 34 avcı kontrol edilirken, kuralları ihlal eden bir kişiye yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 34 avcı kontrol edilirken, kuralları ihlal eden bir kişiye yasal işlem yapıldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av Koruma-Kontrol ile Yaban Hayatı Destekleme çalışmalarımız kapsamında, Aydın'da 34 avcı kontrol edilmiş olup, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefeti tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kabahatliye 2 bin 909 TL İdari Para Cezası ile yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 2 bin 868 TL tazminat cezası uygulanmıştır. Canlı mühre olarak kullanılan üç adet Kınalı kekliğe el konularak, doğaya salınmıştır. Kuşadası ilçemizde yaralı halde bulunan bir adet Bayağı Martı ve Didim ilçemizde yaralı halde bulunan bir adet atmaca Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınmak üzere teslim alınmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan bir adet Şahin doğaya salınmıştır" denildi. - AYDIN

Aydın'da av kontrol ve koruma faaliyetleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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