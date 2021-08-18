Aydın'da asker eğlencesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce asker eğlencesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce asker eğlencesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kavgadan sonra kaçan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklandı.
Orta Mahalle'de 2 gün önce düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıkmış, olayda A.B. (49) ve A.K. (32) yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol