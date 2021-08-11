Aydın'da asılsız çağrılar arttı
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Aydın'da asılsız çağrılar arttı

Aydın'da asılsız çağrılar arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da 25 Şubat'tan bu yana tüm acil çağrı hizmetleri tek numara toplanırken, asılsız çağrının yüzde 60 oranını aştığı bildirildi.

Aydın'da 25 Şubat'tan bu yana tüm acil çağrı hizmetleri tek numara toplanırken, asılsız çağrının yüzde 60 oranını aştığı bildirildi.

Aydın'da 2021 yılı Şubat ayından itibaren 112 Acil Çağrı Merkezleri ile 110 Yangın İhbar, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın ihbar ve 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetleri, tek bir numarayla tek bir merkez altında toplandı. Yaklaşık 6 aylık süreçte toplam çağrı sayısı 687 bin olurken, bu çağrılardan asıllı çağrı sayısı 250 bin, asılsız çağrı sayısıysa 435 bin olarak saptandı.

Aydın'da yüzde 60 oranını aşan asılsız çağrılar, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülememesine neden olurken, acil durum aramalarında gecikmeye sebep verme riskini de arttı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre asılsız çağrılar konusunda Aydınlı vatandaşların daha da bilinçli olması gerektiğine dikkat çekilirken, hatların gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağı da vurgulandı. - AYDIN

Aydın'da asılsız çağrılar arttı
Aydın'da asılsız çağrılar arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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