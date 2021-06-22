Aydın'da aşı çalışmaları sürüyor
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Aydın'da aşı çalışmaları sürüyor

Aydın'da aşı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Sağlık

Aydın'da 10 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 17 ilçe sağlık müdürlüğü, 322 aile hekimliği biriminin yanı sıra 1 tırda, organize sanayi bölgelerinde oluşturulan 6 noktada, 2 alışveriş merkezinde, bir çadırda ve bir lisede aşı çalışmaları sürüyor.

Aydın'da 10 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 17 ilçe sağlık müdürlüğü, 322 aile hekimliği biriminin yanı sıra 1 tırda, organize sanayi bölgelerinde oluşturulan 6 noktada, 2 alışveriş merkezinde, bir çadırda ve bir lisede aşı çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında verilen aşı hizmeti, hastanelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşın ayağına götürülüyor. Kentte yapılan aşı sayısı, 793 bine ulaştı.

Kuşadası sahilindeki deniz kenarında bulunan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan çadırda aşı yapılmaya başlandı. Çadırda, sırası gelen herkes, randevu almadan aşı olabiliyor. Çadırda iki hemşire ile bir hekim görev yapıyor. Kuşadası merkezinde oturanlar, ayaklarına gelen aşı hizmetine ilgi gösteriyor.

İncirliova'da bir lisede aşı polikliniği oluşturuldu

İncirliova Ahmet Çallıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinin iki sınıfı Kovid-19 aşı polikliniğine dönüştürüldü. İncirliovalılar, burada randevu almadan kayıt yaptırarak aşılarını olabiliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Gülay Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarını hızlandırmak için uygun görülen alanların polikliniğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Sırası gelenleri aşı olmaları için beklediklerini belirten Elçi, "İlçemizde aşı çalışmalarını yaygınlaştırmak ve hızlandırmak adına daha konforlu ortamlarda aşı olunması için bu poliklinikleri oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Aşı olanlar da hizmetten memnun ayrıldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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