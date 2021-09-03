Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı Aydın'ın Söke ilçesinde asfalt yüklü kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde asfalt yüklü kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yenikent Mahallesi Aydem Kavşağı olarak bilinen yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KG 7042 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyonla, Ayhan Toraman kontrolündeki 09 ABY 108 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada devrilen kamyonun kasasındaki asfalt malzemesi yola savrulurken, ticari araçta bulunan iki kişi ağır yalandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari otomobilde yolcu konumunda bulunan 69 yaşındaki Gülistan Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı araç sürücüsü 69 yaşındaki Ayhan Toraman da araçtan çıkartılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonun yakıt deposundan asfalta akan akaryakıt nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gerekli temizlik işleminin yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan Torman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer

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