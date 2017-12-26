Aydın'da Asayiş Uygulaması

Aydın'ın Germencik ilçesinde esrar, sikke, ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik polis ekipleri, aldıkları ihbar üzerine İ.A'nın evine operasyon düzenledi.



Operasyonda zanlının ikametinde 100 gram esrar, 6 tarihi sikke, 2 ruhsatsız tabanca ile 53 tabanca fişeği bulundu.



İ.A emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.