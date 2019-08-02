Aydın'da asayiş

Germencik ilçesinde biri uyuşturucu ticareti yapmak, ikisi hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyete Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde yaptığı uygulamada, H. A'nın (42) kullandığı 09 T 4323 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta bulunan H.B'nin üzerinden 1,5 gram metamfetamin ele geçirilmesi üzerine araçta yapılan aramada bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kontroller sırasında hırsızlık suçundan aranan İ.Ç. (28) ve Ü.T'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, İ.Ç. ve Ü.T. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA