Aydın'da Asayiş
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası 2 şüpheliyi çaldıkları iddia edilen otomobille yakalandı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Zanlıların 4 hırsızlık olayının faili olduğu ve 7 ayrı dosyadan arandıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.