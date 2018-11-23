Aydın'da Asayiş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası 2 şüpheliyi çaldıkları iddia edilen otomobille yakalandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Zanlıların 4 hırsızlık olayının faili olduğu ve 7 ayrı dosyadan arandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.