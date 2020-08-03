Aydın'da arazi yangını Aydın'da arazi yangını Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da arazi yangını

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İmamköy Mahallesi yakınlarındaki zirai alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: İHA