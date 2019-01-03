Aydın'da Aranan Zanlı Yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, 2014 yılında bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan A.G'nin yerini tespit etti.

Zanlı, Başçayır Mahallesi'ndeki adresine yapılan operasyonla yakalandı.

Evinde 25 gram esrar bulunan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA