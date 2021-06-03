Aydın'da aranan şahıslar yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan O.K'nın hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay cezası olduğu anlaşıldı. Şahıslar adli makamlara teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı