Aydın'da aranan şahıslar yakayı ele verdi
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Aydın'da aranan şahıslar yakayı ele verdi

Aydın'da aranan şahıslar yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan O.K'nın hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay cezası olduğu anlaşıldı. Şahıslar adli makamlara teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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