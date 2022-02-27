Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı - Haberler

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Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan bir şahıs, bekçilere takıldı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan bir şahıs, bekçilere takıldı.

Gecenin kartalları olarak bilinen bekçiler, suç ve suçlulara geçit vermemeye devam ediyor. Edinilen Orta Mahalle Soğuk Kuyu mevkiinde devriye gezen gecenin kartalları, saat 03.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı incelemeye aldı. Yapılan sorgulamanın ardından E.E. isimli şahsın uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranması olduğu tespit edildi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli E.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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