Aydın'da aranan hükümlü yakalandı
Aydın'da hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'da hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ç'nin bulunduğu adresi tespit etti.
Orta Mahalledeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
E.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.