Aydın'da aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

29.08.2019 14:22
Aydın'da aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ç'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Orta Mahalledeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

E.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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