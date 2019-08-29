Aydın'da aranan hükümlü yakalandı

29.08.2019 14:22

Aydın'da hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ç'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Orta Mahalledeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

E.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA