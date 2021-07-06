Aydın'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Aydın'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'nün Şevketiye Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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