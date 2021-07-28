Aydın'da aranan 3 hükümlü operasyonla yakalandı
Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yağma gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yağma suçundan 26 yıl 6 ay hapis cezası alan U.Ç, hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası bulunan C.O. ile 19 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilen B.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol