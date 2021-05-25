Aydın'da aranan 14 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da aranan 14 şüpheli yakalandı

Aydın'da aranan 14 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saatte çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saatte çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı. Aralarında 4 kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, şüpheliler tutuklandı.

Aydin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 24 saatte kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan  aranan 14 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında O.D'nin cinsel istismar suçundan 5 yıl, İ.B'nin dolandırıcılık suçundan 4 yıl, Y.B'nin 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 yıl 2 ay ve kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi. Ayrıca, tutuklu ve hükümlünün firarı, özel belgede sahtecilik, hakaret ve hırsızlık suçlarından aranan ve 4 yıl 6 ay hapis cezası olan H.E'nin S.U. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Aydın'da olduğu bilgisine ulaşıldı. H.E. belirlenen adresten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Binali Yıldırım Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da aranan 14 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 20:46:40. #1.16#

title