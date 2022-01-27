Aydın'da aranan 14 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi yakalandı.

Hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.