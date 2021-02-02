Aydın'da aranan 10 kişi yakalandı
02.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:12
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden Ü.Ö, A.G, A.T, K.C, H.A. ve A.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol