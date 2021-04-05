Aydın'da araçlar çamura boyandı
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Aydın'da araçlar çamura boyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da araçlar çamura boyandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece saatlerinde otomobillerin üzerine çamur yağdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece saatlerinde otomobillerin üzerine çamur yağdı. Sabah saatlerine otomobillerini kullanmak isteyen vatandaşlar duruma şaşırırken, yağışa en çok sevinen de oto yıkamacılar oldu.

Efeler'de gece saatlerinde kısa yağmur geçişleri ile birlikte çamur yağdı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte uzun süre park halinde olan otomobiller çamurla kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için otomobillerinin başına gelen vatandaşlar çamuru kendi imkanları ile temizlemeye çalışırken, bazıları da soluğu yıkamacılarda aldı. Duruma en çok oto yıkamacılar sevinirken, yıkamacılar haftaya yoğun mesai ile başladı. - AYDIN

Aydın'da araçlar çamura boyandı
Aydın'da araçlar çamura boyandı
Aydın'da araçlar çamura boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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