Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı
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Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

06.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:11
Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

Aydın-İzmir Otoyolu girişinde aracıyla aniden önüne geçtiği otomobilin gişenin beton bölümüne çarpmasına yol açtığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Aydın-İzmir Otoyolu girişinde aracıyla aniden önüne geçtiği otomobilin gişenin beton bölümüne çarpmasına yol açtığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün meydana gelen kazanın ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, Ali İlkimen yönetimindeki otomobilin, otoyol gişesinin beton bölümüne çarpmasına, önüne geçen başka bir aracın neden olduğu belirlendi.

Otomobilin sürücüsü O.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, sol kısımdaki gişeden geçmek üzere olan bir otomobil, son anda diğer gişeye yöneliyor. Bu sırada İlkimen'in, diğer otomobile çarpmamak için direksiyonunu kırdığı aracının gişenin beton bölümüne çarptığı görülüyor.

Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün, aracıyla önce yavaşlayıp sağa yanaştığı, sonra yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Kaza

Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, dün Aydın-İzmir Otoyolu girişindeki gişenin beton bölümüne çarpmıştı.

Sürücü Ali İlkimen ile araçta bulunan Havva Ovacıklı (66) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Davut Özkan ile Mehmet Ovacıklı da yaralanmıştı.

Hafif yaralı Davut Özkan, gazetecilere, kazaya önlerine aniden geçen bir başka aracın yol açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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