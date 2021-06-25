Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı
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Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı

Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli'de toplam araç sayısı 434 bin 541'e ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artış olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli'de 2020 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 416 bin iken, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında bir artış göstererek 434 bin 541'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 210 bin 33'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 210 bin 33 adet otomobil, 7 bin 308 adet minibüs, 3 bin 952 adet otobüs, 68 bin 773 adet kamyonet, 12 bin 383 adet kamyon, 75 bin 538 adet motosiklet, 55 bin 517 adet traktör ve bin 37 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 759 adet ile otomobilde gerçekleşti.

6 bin 504 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında Denizli'de toplam 6 bin 504 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 47 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 202 adet ile kamyonet, 486 adet ile motosiklet, 366 adet ile traktör, 162 adet ile minibüs, 159 adet ile kamyon, 71 adet ile otobüs ve 11 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

823 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında toplam 823 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 269 adet ile otomobil yer alırken, ardından 255 adet ile motosiklet, 137 adet ile traktör, 117 adet ile kamyonet, 29 adet ile kamyon, 7 adet ile otobüs, 6 adet ile minibüs ve 3 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - DENİZLİ

Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı
Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı
Denizli'de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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