Aydın'da araç sayısı arttı
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Aydın'da araç sayısı arttı

Aydın'da 2020 yılı Mayıs ayında Aydın genelinde araç sayısı yüzde 2,4 artarak 462 bin oldu.

Aydın'da araç sayısı arttı
29.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:28

Aydın'da 2020 yılı Mayıs ayında Aydın genelinde araç sayısı yüzde 2,4 artarak 462 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da toplam araç sayısı 2019 yılı Mayıs ayında 451 bin 831 iken, 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 2,4 oranında bir artış göstererek 462 bin 563 oldu.

Otomobil sayısı yüzde 1,3 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 184 bin 805'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 184 bin 805 adet otomobil, 10 bin 597 adet minibüs, 2 bin 931 adet otobüs, 70 bin 689 adet kamyonet, 8 bin 982 adet kamyon, 134 bin 621 adet motosiklet, 49 bin 194 adet traktör ve 744 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,1 ile motosiklette gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 291 adet ile motosiklette gerçekleşti.

8 bin 560 aracın devri yapıldı

2020 yılı Mayıs ayında Aydın'da toplam 8 bin 560 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 4 bin 786 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili, bin 642 adet ile kamyonet, bin 313 adet ile motosiklet, 531 adet ile traktör, 131 adet ile kamyon, 125 adet ile minibüs, 27 adet ile otobüs ve 5 adet ile özel amaçlı araçlar takip etti.

Bin 189 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Mayıs ayında toplam bin 189 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 830 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 192 adet ile otomobil, 99 adet ile traktör, 60 adet ile kamyonet, 5 adet ile kamyon, 2 adet ile otobüs ve 1 adet ile minibüs geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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