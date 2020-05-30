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Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Nisan ayında 450 bin 762 olan araç sayısı 10 bin 469 artarak 2020 yılı Nisan ayında 461 bin 231'e ulaştı.

Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı
30.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:36

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Nisan ayında 450 bin 762 olan araç sayısı 10 bin 469 artarak 2020 yılı Nisan ayında 461 bin 231'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde toplam araç sayısı 461 bin 231'e yükseldi. 2019 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 450 bin 762 iken, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında bir artış göstererek 461 bin 231'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 1,2 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 184 bin 481'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 184 bin 481 adet otomobil, 10 bin 610 adet minibüs, 2 bin 928 adet otobüs, 70 bin 580 adet kamyonet, 8 9bin 82 adet kamyon, 133 bin 856 adet motosiklet, 49 053 adet traktör ve 741 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 5,1 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 188 adet ile motosiklette gerçekleşti.

4 bin 699 aracın devri(1) yapıldı

2020 yılı Nisan ayında Aydın'da toplam 4 bin 699 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 2 bin 684 adet ile otomobil yer alırken, ardından 862 adet ile kamyonet, 607 adet ile motosiklet, 351 adet ile traktör, 94 adet ile minibüs, 81 adet ile kamyon, 18 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

776 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Nisan ayında toplam 776 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 462 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 175 adet ile otomobil, 72 adet ile traktör, 61 adet ile kamyonet, 3 adet ile minibüs, 2 adet ile kamyon ve 1 adet ile otobüs geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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