Aydın'da apartmanda çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı
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Aydın'da apartmanda çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı

Aydın'da apartmanda çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında balkondan atlayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında balkondan atlayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yeşil Mahalle'de Abide Gölgesiz'e ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairede bulunan Gölgesiz, yangından kurtulmak için evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gölgesiz, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Doğal gazı kapatmak ve dairesinde bulunan köpeği kurtarmak isteyen apartman sakini Salim Işıktepe de dumandan etkilenmesi sonucu tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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