Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Adnan Menderes Mahallesi 505 Sokak'ta Suriyeli Ali El Feraj ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın son katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında 3 çocuğu ve 3 yeğeni ile evde bulunan Feraj'ın eşi gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen 2 çocuğa olay yerinde müdahale edildi.

Ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Uçak kazasında ölen mürettebat için duygusal paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Süreyya Yalçın Seren Serengil
Spor Salih Uçan Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:52:45. #1.15#

title