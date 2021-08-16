Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Adnan Menderes Mahallesi 505 Sokak'ta Suriyeli Ali El Feraj ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın son katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında 3 çocuğu ve 3 yeğeni ile evde bulunan Feraj'ın eşi gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen 2 çocuğa olay yerinde müdahale edildi.

Ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol