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Aydın'da 'Amatör Spor Haftası' başlıyor

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Aydın'da 'Amatör Spor Haftası' başlıyor

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan 'Amatör Spor Haftası' bu yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da kutlanacak.

AYDIN (İHA) - Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan 'Amatör Spor Haftası' bu yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanacak.

Kortej yürüyüşü ile başlayacak

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 16.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden hareket edilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Atatürk Spor Salonu önünde gerçekleştirilecek sportif etkinlikler ile devam edecek. 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın'da çeşitli spor branşlarında yapılacak müsabakalar ile tamamlanacak.

Öte yandan 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Amatör Spor Haftası dolayısıyla başlatılacak olan kurumlar arası voleybol ve futbol müsabakaları, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı haftasında son bulacak. - AYDIN

Aydın'da 'Amatör Spor Haftası' başlıyor

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