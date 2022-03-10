Aydın'da alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın'da alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bariyerleri aşıp alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bariyerleri aşıp alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mehmet E. (42) yönetimindeki 09 AFR 766 plakalı hafif ticari araç, Denizli Bulvarı'nda bariyerlere çarpıp 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Safiye E. (36), S.E. (13) ile E.E. (4) yaralandı.

Sürücü Aydın Atatürk Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Tragger, Denizli, Efeler, Aydın, Güncel, Haberler

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