Aydın'da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede S.H. yönetimindeki 10 AFA 036 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamacada kaçan otomobilin otobana çıktığı bilgisi üzerine otoban polislerince Söke ve Germencik gişeleri kapatılarak tedbir alındı.

Kaçan otomobil bir süre sonra ters istikamete girip seyretmeye başladı.

Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki sürücü ile yolcu konumundaki G.H. gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu ve daha önce aday sürücüyken ceza puanını aşması sebebiyle de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske takmamaktan ve trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 24 bin 824 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık