Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı
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Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Aydın'da Turunçgil bahçelerinde meyve dökümüne sebep olan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele dönemi başladı.

Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı
20.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:15

Aydın'da Turunçgil bahçelerinde meyve dökümüne sebep olan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele dönemi başladı.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz Meyve Sineği'nin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl ilimizi temsil edecek şekilde turunçgil bahçelerine Temmuz ayı içerisinde asılan tuzaklar her hafta kontrol edilerek ergin sineğin çıkışı ve populasyon yoğunluğu izlenmiştir. Ancak mücadelenin başlaması için tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerekmektedir ki; bu da meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemdir. İlimizdeki meyveler vurma olgunluğu dediğimiz döneme geldiğinden, üreticilerimizin mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadele ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yolu ile ayrıca ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, 7-10 günlük aralıklarla hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam etmelidir. Biyoteknik mücadele yöntemi ile kitlesel tuzaklama yapılacak ise bahçelere asılan kitlesel tuzaklar meyve hasadına kadar ağaçlarda asılı kalmalıdır ki; kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmış olacaktır. Ayrıca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticilerimiz Bakanlığımızın "Biyoteknik Mücadele Destek" ödemesinden de yararlanabileceklerdir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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