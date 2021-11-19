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Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi. Zam haberini alan Aydınlı sürücüler, akşam saatlerinde il genelindeki benzinliklere akın etti. Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çok sürücü kredi kartıyla araçlarının deposunu zamsız yakıtla doldururken, Aydın genelindeki akaryakıt istasyonları da akşam saatlerinden itibaren tam kadro mesai yaptı. - AYDIN

Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Dolardaki yükseliş sonrası akaryakıta büyük zam geliyor! Benzinin fiyatı 52, motorinin ise 50 kuruş artacak

Dolardaki yükseliş sonrası akaryakıta büyük zam geliyor! Benzinin fiyatı 52, motorinin ise 50 kuruş artacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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